華報告CIA策50國顏色革命 染指台灣 揭5招網技助抗議者 倡用自主可控國產設備

這份名為《「黑客帝國」調查報告——美國中央情報局（CIA）（之一）》的報告稱，無論是2014年烏克蘭的「尊嚴革命」、台灣太陽花學運，還是2007年緬甸「番紅花革命」、2009年伊朗「綠色革命」等，都擺脫不了美國情治機構影響。數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府，中央情報局只承認其中7宗。

加密通訊助避跟蹤抓捕

報告稱，上述事件中，資訊通訊和現場指揮成為決定性因素。CIA依靠互聯網技術的5種「慣用手段」，其技術均為美國公司研發。首先是提供加密網絡通訊，研發可接入國際互聯網又無法追蹤的TOR技術（The Onion Router），並立即向伊朗、突尼斯、埃及等國反政府人員免費提供，幫助抗議者保持聯絡暢通，同時避免被跟蹤和抓捕。二是提供斷網通聯服務，谷歌、推特推出的「Speak2Tweet」允許用戶免費撥號並上傳語音留言，自動轉換成推文發布，確保反政府人員斷網情况下對現場實時報道。

設組織網攻中國基礎設施

三是提供基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具，被稱為「蜂擁」的非傳統政權更迭技術，幫助大量年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動性抗議活動。四是一款名為「暴動」的軟件，支持100%獨立的無線寬帶網絡、提供可變WiFi網絡，不依賴任何傳統物理接入方式，無須電話、電纜或衛星連接，能輕易躲過任何形式的政府監測。最後，美國務院將研發「反審查」資訊系統作為重要任務，並為該項目注資超過3000萬美元。

報道指，2017年維基解密披露8716份代號「Vault7」，據稱來自CIA、涉及其黑客團隊攻擊手法的秘密文件。2020年，內地互聯網公司360發現一個從未曝光的APT（Advanced Persistent Threat）組織，專門針對中國及其友好國家實施網絡攻擊；該組織使用與「Vault7」資料相關聯的網絡武器工具（見表），攻擊活動最早可追溯到2011年並延續至今，攻擊目標涉及各國重要信息基礎設施、航空航天、科研機構、石油石化、大型互聯網公司及政府機構。

成立於2001年的國家計算機病毒應急處理中心，負責發現和處置計算機病毒疫情與網絡攻擊事件，近年多次發布涉及美國國家安全局（NSA）和CIA的網攻分析報告。中國外交部發言人毛寧昨指出，美國CIA有關動向值得國際社會高度警惕。美方應當重視並回應國際社會關切，停止利用網絡武器在全球實施竊密和網絡攻擊。

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