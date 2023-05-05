唐山鐵礦透水事故 省應急廳發調查報告 3縣官謊報2人被困 匿12屍

據河北省應急管理廳官網發布的報告，去年9月2日，遷西縣桃樹峪鐵礦有限公司在基建過程中，發生透水事故。桃樹峪鐵礦位於遷西縣太平寨鎮，事發時礦井下有18人，其中3人逃出。調查報告披露，鐵礦負責人李威在晚上6時25分第一次向太平寨鎮鎮長報告有15人被困。隨後，太平寨鎮書記關勝偉向他的上級、時任遷西縣常務副縣長唐海生報告，唐海生向遷西縣委書記蔡宗健、縣長石井滿報告。

不實際搜尋 銷毁監控偽造紀錄

當天深夜，蔡宗健、石井滿、唐海生等人商議至次日凌晨1時後，決定隱瞞事故，但又覺得瞞報不妥，清晨5時向唐山市書面報告兩人被困。根據內地的生產安全事故有關條例，3人以下死亡屬一般事故，由縣級政府調查。10人以上、30人以下死屬於重大事故，要由省級政府調查。

縣當局9月6日安排施工單位人員、金廠峪救護隊下井，但不實際搜尋，並謊報搜尋情况。直至9月9日凌晨，將12具遺體轉移。蔡宗健、唐海生安排有關人員銷毁了監控設備，偽造出入井紀錄、從業人員花名冊、監理人員任命書等資料。施工人員又將1具遺體放在水泵房附近，由救護隊「發現」並報告，不過該遺體身分與最初上報2名被困人員不符，省級政府要求警方核查，始揭發事件。

事件揭發後，多人被追責。鐵礦主要負責人李威、太平寨鎮書記關勝偉等20人被公安機關採取強制措施。縣委縣政府的蔡宗健、石井滿、唐海生等官員，分別因主導或參與謊報事故，被紀檢機關立案調查並留置。鐵礦法定代表人從子建2022年6月前往香港，被公安網上追逃。

省副應急廳長收賄80萬落馬

據自媒體法度Law引述消息透露，為掩蓋礦難，蔡宗健曾指示遷西縣應急管理局一名領導，向河北省應急管理廳一名副廳長行賄了80萬元人民幣，而這名受賄的副廳長已落馬。公開資料顯示，2022年12月11日，河北省應急管理廳原黨委副書記、副廳長劉春增落馬被查，即唐山鐵礦事故曝光3個月後。