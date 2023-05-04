「五一」內循環丁財兩旺 2.74億人次出遊勝疫前

中國旅遊研究院五一前夕預測5天假期將有超過2.4億人次出遊，創造1200億元旅遊收入，興旺程度引起各方關注。文旅部昨日的國內遊人次、收入測算數據，則比預期還高出約15%、23%。暫時只有旅遊經濟內循環成績，未見出境遊數據。

國內旅遊收入1480.56億人民幣

攜程亦發布《2023年五一出遊數據報告》，顯示五一假期客戶飛行距離達4年巔峰，出遊半徑較去年同期增長25%；國內景區門票票量同比增長9倍，較2019年五一增長超2倍。

小長假臨近結束，遊客紛紛踏上回程的道路。全國鐵路、公路、水路、民航昨預計發送旅客總量5738萬人次，按年增160.1%；其中公路預計發送旅客3450萬人次，增長100.9%。全國各地高速公路擁堵路段多分佈在京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝地區等地。

迎返程旅客 京多條公路需緩行

昨日上午10時起，北京方向各條高速公路已經擁堵。到晚間9時，京港澳高速、京承高速、京開高速仍舊有不同程度的塞車。成都、南京、上海、廣州等城市高速道路也都出現緩行提示。其中，上海市區方向高速擁堵嚴重，G40高速緩行路段已達29.5公里。

逾1900萬人次乘鐵路返程

鐵路也迎來返程高峰。據中國交通廣播消息，全國鐵路昨發送旅客1935萬人次，計劃開行列車11993列。下午6時許，北京朝陽站迎來旅客返京高峰時段，該站並未聯通地鐵線路，站內廣播循環播放提示，建議旅客選擇搭乘巴士轉乘地鐵出行，路面網約車等待區人員密集，附近道路出現擁堵提示，乘客叫車等待時間多在20分鐘左右。

民航昨保障航班16247班，運輸旅客203萬人次，按年增424.5%。隨着假期結束，機票價格隨之大幅跳水。據《環球時報》消息，五一前，杭州飛三亞價格最低2800元，而5月4日降至280元。

明報記者