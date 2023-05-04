雲南5.2級地震 10人送院萬人撤離

地震發生後，雲南省消防救援總隊調集保山、德宏、怒江、大理、臨滄5個支隊消防救援力量603人、137輛車輛和30隻搜救犬，攜帶破拆、生命探測儀等器材趕往救援。保山組織2400餘人，調撥帳篷365頂、摺疊牀734張、棉被1470牀赴現場救災。

2805房屋受損 公路列車停駛

中新社報道，地震造成震央及周邊民房和水、電、路、通訊等基礎設施不同程度損壞，5座小水電站停止發電，大理至保山高速公路、省道G320線等多條道路受影響。

新華社稱，地震發生後，為確保列車運行安全，中國鐵路昆明局集團啟動應急預案，封鎖有震感的區段線路，緊急扣停旅客列車，派出專業人員巡查線路。經排查，線路橋樑、隧道等設備設施正常，線路已於昨晨2時50分恢復運行。高速公路昨也陸續恢復客運服務。

保山市地處中國西南邊陲，與東南亞南亞國家交往密切，是中國著名僑鄉，現有華僑、僑眷、歸僑50餘萬人。

四川昨有兩次4級地震

另外，四川昨也發生地震，興文縣在中午12時8分、下午1時4分，分別發生4.0級、4.5級地震。當地暫未收到人員傷亡和財產損失報告，川渝多地民眾表示有震感。