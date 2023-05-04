秦剛晤敏昂萊 促緬打擊網絡詐騙集團

中方希望緬局勢穩定 推進政治轉型

這是緬甸2021年發生軍事政變後，中方高層首次正式訪緬。秦剛表示中方歷來高度重視發展中緬睦鄰友好關係，願同緬方一道落實好習近平主席2020年歷史性訪緬成果，共建中緬命運共同體。中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，開展農業、教育、醫療等惠民項目。

敏昂萊：願維護兩國邊境安寧

據新華社報道，敏昂萊表示，緬方願同中方一道，進一步加強緬中友好合作，積極構建緬中命運共同體。緬方讚賞中方在涉緬問題上秉持客觀公正立場，歡迎中方發揮更大作用。緬方重視保護在緬中國公民和機構安全，願同中方合作維護兩國邊境地區安寧。

秦剛還分別與緬甸外長丹穗、緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞舉行會談會見。訪緬期間，秦剛也要求緬方嚴厲打擊網絡詐騙犯罪。秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤踞電信網絡詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。中國政府高度重視，決心嚴厲打擊。中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。

緬方表示，願同中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網絡詐騙等違法活動，維護邊境秩序。