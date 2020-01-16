美隨時準備對話 布林肯冀年內訪華 駐華大使指美未想冰凍兩國關係 學者斥「說一套做一套」

伯恩斯：需在內閣層面進行更廣泛接觸

據美國之音，伯恩斯周二向華盛頓一個智庫表示，美方隨時準備與中方進行對話，希望中方在這個問題上相向而行。「我們需要在內閣層面進行更廣泛接觸，美國已經為此做好了準備。希望中國政府也能做好準備」。他坦言很難預測美中何時可重新接觸，強調美方「從未支持冰凍這個關係」，更不想與中國回到冷戰時期。上任駐華大使一年多，伯恩斯形容美中是一個「錯綜複雜、競爭非常激烈、對美國非常重要」的關係。

他提到自己1988年開始訪問中國，長期以來一直參與印太地區政策制定，並認為美中正進行價值觀上的競爭，這是雙方之間最主要的區別，「中國有一個非常不同的哲學」。伯恩斯表示，儘管美中高度競爭，但在符合美國國家利益的一些領域，美國也希望與中國合作，盡最大努力共同應對一些重大全球挑戰。

指雙方過去一月保持聯繫屬好迹象

中美高層接觸近年因疫情等原因幾乎中斷。兩國元首去年11月在印尼會晤後，美國國務卿布林肯原定2月初訪華，但因「氣球事件」告吹。此後美方多次表露接觸意願，中國則冷淡回應（見表）。伯恩斯說，兩國政府需要更好、更可靠和一以貫之的渠道，這種溝通在存在重大分歧時尤其重要。他又透露，在過去一個月裏，他及美國駐華使館的其他官員，與中國外交部官員保持着聯繫。「這是一個好的迹象，表明我們能夠在北京傳遞資訊，交換看法。

美國國家廣播公司（NBC）稱，伯恩斯的發言是迄今為止「最明確的訊號」，顯示出拜登政府對恢復中美對話的「渴望」。而對於導致雙方關係緊張原因之一的台灣問題，伯恩斯表示美國的一中政策未改變，強調必須以和平方式解決兩岸分歧，美國拒絕接受中方保留動武解決問題的主張。

學者：不知美真盼對話 或製管控危機假象

伯恩斯上周三（4月26日）到訪上海復旦大學美國研究中心，《環球時報》引述研究中心主任吳心伯昨日透露，他在會面時向伯恩斯強調，今年中美關係改善的機會之窗「正在慢慢關閉」，「時間不多了」。他批評美方在台灣問題上「說一套做一套」，並對中國採取「脫鈎」技術封鎖。外交學院教授李海東認為，尚不清楚華盛頓是真的想與北京對話，還是想製造管控危機並處於上風的假象。

中國外交部此前提出「三個停止」，一是要求美方停止干涉中國內政，二是停止損害中國利益，三是停止「兩面三刀」，一邊稱要給中美關係加裝「護欄」，一邊破壞兩國關係政治基礎。

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