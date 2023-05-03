死雀又死人 五一意外頻 遊客溺亡塌吊橋兩傷 孔雀避拔毛遭輾斃

綜合內地媒體報道，重慶開州區「水雲天」度假區，一名28歲男子周日（4月30日）因玩水上浮橋項目溺亡。網傳短片顯示，男子初在浮橋上跑，多人笑着喊「加油」，但跑到浮橋中間位置時男子落水，在水中掙扎。現場缺乏救援措施，男子玩該項目時未穿救生衣。該度假區目前已停業整頓。

在遼寧盤錦，國家4A級景區黑風關古鎮周一（5月1日）發生吊橋垮塌斷裂意外，造成2名遊客受傷。事發後，有遊客被壓在橋下動彈不得，也有人滿頭是血，面色痛苦往路邊行走。

江西上饒鄱陽湖濕地白沙洲濕地公園周一傳出有白孔雀遭觀光小火車輾死，公園工作人員昨對媒體表示，周一客量太多，不少人追着白孔雀拔毛；白孔雀因無處躲藏，只好飛到路軌，遭剛好駛過的小火車輾過而死。

圓明園天鵝亡 網民質疑肆投餵

北京圓明園黑天鵝「芳芳」亦去世。北京市民王先生目睹牠死後被工作人員打撈，稱「前天（4月29日）還好的，芳芳一天時間就死於非命」。有自稱在場的網民指，「看到有一個男的用紫米麵包餵芳芳，然後還有一個遊客朝芳芳砸石頭」。有網民質疑芳芳因肆意投餵致死，園方稱，專家還在調查死因。