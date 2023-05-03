指《紀曉嵐》編劇性騷擾 事主：遭聞髮舔耳扯衫領

據「澎湃新聞」報道，上周五（4月28日），有人匿名投稿，一名女子指控知名編劇史航曾對她施以言語和肢體上的性騷擾。投稿在網絡引起關注和討論，其後又有多人控訴史航用相似方式對其性騷擾。

周一晚，史航在微博回應，否認所有指控，稱「情况不屬實」，但同時亦稱「給自己相識的女性帶來如此的感受，是我真正的失敗，十分歉疚」，並表示「正試圖找到妥當的辦法，在保護雙方隱私的情况下，還原事實」。

史航否認 5事主提證據促道歉

針對史航回應，5名受害者昨發布聯合聲明，並提供部分證據。聲明稱，不認同史航的回應。「性騷擾的事實『屬實』與否，不取決於史航所謂『妥當的方法』下的敘述，而是受害者感到被侵犯的證據和我國法律。」

聲明指，5名受害者有人因工作關係常年遭受史航言語騷擾；有受害者見面時被聞頭髮舔耳朵，拒絕後仍未停止；一同乘車時，史航強行摸手牽手，甚至伸舌把口水滴進受害者耳朵；還有受害者在與他單獨見面時，被其扯開衣服領口。聲明公布的對話紀錄顯示，史航回覆「我等着啜飲肥白的你」，「忍不住不徵求你意見就聞你頭髮」等內容。

聲明指出，史航與受害者存在「意見領袖」與「粉絲」、「嘉賓」與「工作人員」、「前輩」與「後輩」等不對等的權力關係，更難在被騷擾時反抗。5名受害者一致認為史航的行為已構成性騷擾，並要求史航在此聲明發出後，就此向全體受害者公開道歉。

曾寫《房思琪》薦語 書商：已刪

公開資料顯示，史航參與多部知名影視劇的編劇工作，曾為講述台灣少女受性侵的小說《房思琪的初戀樂園》寫推薦語，「走過危機四伏的成長，我們每個人都是倖存者」。周日（4月30日）晚，出版社磨鐵圖書在微博發表聲明，表示已開始刪去他於《房思琪的初戀樂園》的推薦語。《新周刊》雜誌周一也在微博上回應，表示同日已解除史航作為「刀鋒圖書獎」推委的職務，並停止與他的一切合作。