東大攜清華 7月登天宮做實驗 研火箭發動機 被指太空外交新階段

共同社報道，東大團隊以航空航天工程方面的專家為主，將與清華大學利用失重環境，開展流體力學相關研究。這是被視為太空火箭和飛機發動機燃燒部分所產生現象的基礎研究，駐留「天宮」的太空人等正為今年7至9月的實驗做準備。

報道指，日美等的國際太空站（ISS）趨於陳舊，更新換代或將推進。中國政府欲展開「太空外交」，掌握競爭白熱化的太空領域開發主導權。中國政府提出建設「航天強國」，2016年和聯合國達成開放「天宮」的協議等，讓發展中國家參與，展開多邊太空外交。

屬日唯一入選項目

「天宮」去年11月實施載人宇宙飛船的交會對接，標誌着太空站實際建成。此前，中國載人航天工程辦公室和聯合國外層空間事務辦公室於2019年6月在維也納聯合宣布，來自17個國家的9個項目從42項申請中脫穎而出，成為中國太空站科學實驗首批入選項目。項目涉及的領域包括空間天文學、微重力流體物理與燃燒科學、地球科學、應用新技術、空間生命科學與生物技術等。東京大學的項目是唯一來自日本的入選項目。這也是歷史上此類項目首次向所有聯合國會員國開放，被認為是中國太空站國際合作進入新階段的標誌。