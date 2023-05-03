秦剛訪緬 「落實習2020訪問成果」 政變後高層首訪 周四赴印上合外長會

未披會晤名單

緬甸前年發生軍事政變後，與全球主要大國的關係隨即跌落谷底，但軍政府與中方仍保持聯繫。去年，時任國務委員兼外長王毅在緬甸出席瀾滄江－湄公河合作第七次外長會期間，亦與包括緬方在內各方人士談及緬甸局勢，提出中方「3個期待」。新華社報道，秦剛此訪旨在落實習近平2020年1月歷史性訪緬成果，官方暫未披露秦剛將與哪些緬方高層會晤。

昨日，秦剛也在雲南省中緬邊境調研。他到訪姐告國門、畹町口岸芒滿通道、瑞麗試驗區綜合展示中心和「一寨兩國」邊境社區，聽取基層單位和一線工作人員的意見建議，強調要維護中緬邊境穩定，推進中緬友好合作，「不斷開創涉邊、涉緬工作新局面」。

中緬有長達2129公里的陸地邊界，大部分位於雲南。秦剛表示，雲南處於對緬工作最前沿，於促進中緬關係發揮獨特作用。他指，要堅持依法治邊，加強學習宣傳和貫徹落實陸地國界法，完善黨政軍警民合力強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動；要統籌邊境管理、邊貿發展、雙邊關係，促進中緬正常邊貿往來，口岸能開盡開，加快跨境經濟合作區建設，以產能合作、園區建設為切入點推動中緬經濟走廊建設，促進兩國經濟社會發展；要在黨中央統一領導下，發揮雲南獨特優勢，做好地方外事工作，維護邊境和平安寧，維護中緬友好大局。

考察滇邊境 促推中緬合作

外交部昨同時介紹，上合組織成員國外長會議將於今年本月4日至5日在印度果阿邦首府帕納吉市舉行。會議期間，秦剛將與其他成員國外長就國際和地區形勢、上合組織各領域合作等問題交換意見，為今年上合組織峰會作準備。

去年9月15至16日，上海合作組織成員國元首理事會（即上合組織峰會）第二十二次會議在烏茲別克撒馬爾罕舉行。成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會撒馬爾罕宣言》。會議發表多份關於維護國際糧食安全、國際能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化的聲明和文件，批准緬甸為上合組織新的對話伙伴。此外，此次峰會決定印度接任上合組織輪值主席國。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676