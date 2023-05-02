揭拉薩客棧牀底藏屍 職員否認警未回應

綜合「上游新聞」、「紅星新聞」等內媒報道，4月30日上午，涉事客棧一名工作人員表示，該網民發布的「差評」屬虛假信息，已報警處理。客棧目前停業整頓升級，但不是因為發生案件。客棧所在轄區的拉薩吉日派出所一名工作人員亦稱，警方已聯繫相關部門處理此事，並查詢是否存在網民惡意炒作。

客初以為腳臭 味趨濃換房

微博網民「愛玩的孫先生」昨自稱就是當事人，並表示一開始他並不打算公開此事，「網上很多人說我造謠，所以我想出面澄清一下」。

孫先生指出，他和朋友一行人是4月20日前往拉薩旅遊，21日中午入住古藏殊華客棧，是3樓的大牀房。入房後，他躺在牀上休息了一會兒，下午3點半出門逛街。「當天傍晚7點半左右回來時，味道就變濃了很多。因為入住後打開了房間的地暖，加上自己當時也脫了鞋，還以為是自己的腳臭。」晚上10時半再次回房時，發現房間臭得受不了，後來只好換到4樓的房間。

指翌晨遭警問話始悉兇案房

次日（4月22日）凌晨，孫先生等人被警方問話，才知此前入住的房間發生兇殺案。此前，據微信公眾號「蘭州鐵路公安處」4月26日發布的消息稱，「4月21日，拉薩市公安局刑警支隊民警在一客棧內發現被害人王×屍體。」