壺口瀑布建圍牆 美景難再免費賞 文旅局稱部分路段安全考慮 網民質疑「圈地收錢」

網片顯示，壺口瀑布沿線兩側均有圍牆或圍擋物，從外部無法看到瀑布。一名網民在片中稱：「看，這都是圍牆，不讓進不讓看，必須花錢才能看，不花錢的話就圍着圍牆，怕看壺口瀑布。」據《瀟湘晨報》報道，網民劉先生表示，他在2022年夏天去過景區，當時兩邊就有圍擋了。對於兩側被圍擋的做法，他表示不認同，「自然景區，專門砌牆擋住幹嘛」。

壺口瀑布是中國第二大瀑布，屬於國家5A級旅遊景區。東瀕山西省臨汾市吉縣壺口鎮，西臨陝西省延安市宜川縣壺口鎮，為兩省共有旅遊景區。

指該路段屢現落石砸車

觀光客駐足危險礙交通

山西臨汾文旅局工作人員表示，景區正內部擴建，出於安全考慮在部分路段外圍修建圍牆，強調並非為防止遊客「偷窺」景色。至於陝西省宜川縣黃河壺口瀑布景區管理局表示，該段公路此前屢次發生落石砸中車輛，若遊客和車輛在該路段逗留，不僅面臨被落石砸傷的危險，還易阻礙交通，引發交通事故。因此於2011年修建擋牆，並於2019年加長加高，之後再未發生安全問題。

交通局指建圍擋屬景區所為

陝西省延安市和宜川縣交通部門工作人員均表示，涉事路段不屬交通局管轄範圍，建圍擋是景區單方面的行為，交通局已經在跟景區所屬集團和當地文旅部門對接協調，是否能拆除圍擋。

內地「極目新聞」有評論文章指出，當局這種解釋形同掩飾，因為一些景區的盤算，例如將景區大門愈修愈遠，讓遊客只能坐景區交通車進出；到達景區門前，是一條長長的商業街，以增加遊客消費。如此種種，打的都是收費主意。

文章指出，「門票經濟」早該被摒棄，舉例西湖在撤銷門票後，雖然免門票每年少幾千萬元的門票收入，但因人氣劇增，遊客帶來的消費，對旅遊經濟的拉動，遠不止這個數。如果因門票將遊客阻擋在外，實是因小失大。壺口瀑布砌圍牆，是「畫地為牢」。拆除圍牆，更要拆除「景區封閉思維」，走出門票經濟與收費參觀的迷思。