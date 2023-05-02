台五一勞工遊行 向民進黨「算帳」

30團體5000人 要求加薪增假期

在台北，相隔3年的五一遊行由「五一行動聯盟」帶領，集結中華電信工會、各縣市產業工會，以及醫護、航空、貨運等各產職業工會等30多個團體參與。五一行動聯盟指出，這次遊行主要針對日益惡化的勞動環境，提出「勞工要加薪、國假要恢復」「非典要保障、醫護要勞權」等訴求，要求政府在剩下不到一年的任期中，盡速提出改革方案。

行動總領隊暨全國產業總工會理事長江健興表示，台灣受薪人員薪資愈來愈低，僱主收穫果實未與勞工分享，貧富差距加大，雖然蔡政府連續7年調漲基本工資，仍無法平衡物價波動；且蔡英文選前曾提出基本工資法，卻遲遲未兌現承諾。

蔡英文致敬勞工 感謝民眾配合防疫

總統蔡英文昨日透過facebook向勞工致敬，表示感謝民眾全力配合防疫措施，讓台灣即使面對疫情挑戰，也能維持社會正常運作和經濟成長。除了透過今年的「疫後特別預算」協助民眾，從她2016年上任以來，政府也持續透過調漲基本工資、減稅，以及推動各項福利政策，減輕民眾負擔。

民進黨發言人張志豪昨透過新聞稿，回應遊行訴求指出，勞工生活與勞動權益保障，長期以來都是民進黨最重視的施政領域。他表示，民進黨會全力以赴，持續提升勞動權益與薪資水準，秉持一貫信念與勞工站在一起。