膺國象世界棋王 丁立人稱戰勝焦慮 中國男棋手「零的突破」 成第17位世界冠軍

新華社形容周日的比賽是以一種「令人窒息」的方式結束。本次世界冠軍賽是國際棋聯本年度最重要的賽事，比賽進行14盤慢棋對抗，先得7.5分者獲勝。第13輪過後，丁立人和涅波姆尼亞奇7比7的比分打平，關鍵的第14輪，二人又以90回合與6小時33分鐘創下開賽以來回合數與比賽時長之最，激戰成和，將懸念帶入快棋加賽。

丁立人在快棋加賽的最後一盤，最終力克對手，以2.5：1.5獲勝，成為國際象棋歷史上第17位世界冠軍，也是第一位來自中國的國象世界棋王。丁立人此次奪冠，標誌着從1991年女棋手謝軍在國際象棋女子世界冠軍賽中奪冠，打破歐美對棋后桂冠的87年壟斷以來，中國國際象棋「四步走」戰略目標（見表）已經全部實現。

指狀態差 幸獲親友助克服壓力

比賽結束後，涅波起身離開，丁立人則長久地停留在座位上，用手捂住眼睛平復心緒。丁立人在賽後發布會上說，勝出後回到休息室哭了很久，既是因為自己的努力，也因比賽艱難的過程。他說，「那是一個非常情緒化的時刻。我控制不了自己的情緒，我想我會哭，會淚流滿面。對於我來說，這是一次非常艱難的系列賽，現在我終於感到放鬆了。」

首次參加國際象棋世界冠軍賽，丁立人其後接受新華社訪問時稱，自己對今次比賽感到焦慮，對爭冠既渴望又害怕，因此未能像以往「專注地往上衝」，在棋盤前無法集中精神思考，狀態比較差，幸得朋友、家人和團隊的協助，令他克服這些壓力，才能更好的進入狀態。他說，自己一直與自己鬥爭，努力克服焦慮。被問到賽後如何慶祝，丁立人說會和平常一樣散步，跟大家一起「吃頓好」。

此次比賽總獎金為200萬歐元（約1729萬港元），由於比賽進入快棋加賽，丁立人最終獲得冠軍獎金110萬歐元，亞軍涅波姆尼亞奇獲得90萬歐元。

丁立人1992年10月24日出生於浙江溫州，1996年父母為年僅4歲的他報名參加國際象棋培訓班。他4歲半在溫州第九幼兒園由溫州棋界元老、著名國際象棋教練陳力行啟蒙。5歲的他就在全國錦標賽6歲以下組別中奪得冠軍。9歲又奪得全國錦標賽10歲以下組別冠軍，成為內地有名的神童棋手。

總是學生打扮 外號「小清新」

2009年4月，17歲的丁立人因成績突出選入國家隊，同年5月在全國國際象棋個人錦標賽上一舉奪魁，成為中國國際象棋歷史上最年輕的男子全國個人冠軍及最年輕的國際象棋特級大師（Grandmaster，簡稱GM）。丁立人在國家隊裏有個「小清新」的外號，因他總是一副中學生打扮，且非常靦腆。

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