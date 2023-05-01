沙伊復交 華外交部：習親做兩國工作

《人民日報》前日報道，外交部亞非司司長王鏑在專訪中提到，習近平去年12月訪問沙特，今年2月接待伊朗總統萊希訪華。其間，習親自做兩國領導人工作，支持沙伊發展睦鄰友好關係。「在斡旋沙伊對話、推動沙伊復交進程的具體過程中，中方發揮了不偏不倚、公正平衡的調解人作用。」

就此次斡旋細節，王鏑稱，在沙伊對話閉幕式上，中沙伊三方代表團座位呈等邊三角形，安排體現中國一貫倡導的平等尊重立場。他提到，3月10日沙伊北京對話閉幕式合影環節，中共政治局委員、中央外事辦主任王毅分別握着沙伊雙方代表團團長的手，象徵「中方支持下沙伊關係『破冰』」；4月6日沙伊外長北京會晤時，中國國務委員兼外長秦剛同沙伊兩國外長3人的手緊緊握在一起，「象徵沙伊關係『融冰』」。王鏑還稱，中國的斡旋努力獲沙伊充分認可，受到地區國家和人民普遍歡迎。

談到中國斡旋成功獨特優勢，王鏑說，「包括沙特伊朗在內的中東國家，信任中國是公平公道的斡旋者，願意聽取中國的建議主張」。他還稱，中國會繼續在地區其他熱點問題上主持公道，貢獻中國智慧、發揮中國作用。

斷交7年的沙伊今年3月在北京握手言和，4月6日兩國代表在京宣布即日起恢復外交關係。前日，伊朗外長阿卜杜拉希揚表示，沙伊數天內將互相重開大使館。