話你知：電動汽車製造關鍵 鋰價兩年飈逾5倍

當下鋰的主要戰場在拉丁美洲，該區擁有世界上最大的鋰儲備。根據美國地質勘探局數據，玻利維亞的探明儲量有2100萬噸，居世界首位，其次是阿根廷（1930萬噸）和智利（960萬噸）。中國已將發展新能源汽車作為重點發展領域，對鋰資源的需求巨大，也造就了中國企業在海外瘋狂圍獵鋰礦。

主戰場拉美

中企一季度投逾10億美元

今年前3個月，中國企業就在玻利維亞、阿根廷和智利簽下投資協議。在玻利維亞，中國的寧德時代、廣東邦普和洛陽欒川鉬業已承諾在波托西省和奧魯羅省的鋰礦項目中投入近10億美元。在阿根廷，奇瑞汽車將投資約4億美元建設一個生產電動汽車工廠。

美國似乎在這場戰役中處於下風。美國南方司令部司令理查森將軍（Laura Richardson）3月在眾議院軍事委員會的一次演講中警告，拉丁美洲和加勒比地區資源豐富，擔心「對手的惡意行為」，「他們正在利用它，假裝在投資，而實際上他們則在開採」。她說，中國在鋰資源的爭奪上非常進取且有進攻性。

不過，阿根廷、玻利維亞和智利——「鋰三角」正打算建立類似石油輸出國組織（OPEC）的「鋰佩克」，以在鋰價格波動的情况下達成「價格協議」，或將為全球鋰電供應鏈帶來新的變數。