華斥杜魯多影射鋰生產用奴工 杜：加國更貴因不涉奴 駐加使館：企圖遏制中國

杜魯多在紐約出席美智庫外交關係協會一項活動時，發表上述言論。他稱，加拿大有豐富鋰資源，但中國幾十年來的戰略選擇，使其成為迄今世界上最大的生產國，所有手提電話、電動車使用的鋰即使不一定在中國開採，都要經中國加工。杜魯多稱，「老實說，加拿大生產的鋰會更貴，因為我們不使用奴隸勞工。」

杜：加國遵環保責任 重符安全

杜魯多說，加拿大提出並期望遵守環保責任，重視與原住民合作並支付他們生活所需工資，期望他們符合安全標準；他並稱，加拿大會增加包括鋰在內稀有礦物開發。

中方斥賊喊捉賊

中國駐加拿大使館發言人前天回應，表示杜魯多影射中國鋰礦生產使用所謂「奴隸勞動」。這完全罔顧事實，顛倒黑白，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。過去一百多年，加拿大許多黑人和原住民被迫為奴。「奴隸勞動」、「強迫勞動」等荒謬指控完全是美、加等西方國家自身罪責的映射。加領導人涉華言論無異「賊喊捉賊」。

該發言人還稱，加方將中國鋰礦生產和「奴隸勞動」聯繫起來，實質打着人權幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞中國繁榮穩定、遏制中國發展。

鋰是生產電動車電池的關鍵礦物之一，具重要戰略意義。現時全球多數鋰礦加工廠都在中國，近年中國企業積極在南美洲、非洲、澳洲等地購礦，西方國家對此感到不安。

新冠疫情大流行期間，國際供應鏈受衝擊，加拿大尋求開拓國內供應渠道。去年起，加拿大收緊外國公司對關鍵礦物投資，特別是中國，有3間中企被要求在加營運的鋰礦開採業務出售。

杜魯多說：「如果說這場大流行教會我們什麼，那就是我們國家供應鏈的彈性、留有空間和可靠性——尤其是那些對我們未來至關重要的東西——非常重要。」

杜魯多還在講話中譴責威權主義在各地興起，呼籲民主國家通過貿易和外交政策實現理想。他稱：「如果我們不挺身而出，其他力量就會介入。作為志同道合的民主國家和主要經濟體，我們需共同努力面對。」

自2018年華為高管孟晚舟被拘留、北京隨後逮捕兩名加拿大人以來，加拿大與中國之間的外交關係一直處於緊張狀態。

中國駐加拿大使館3月曾表示，當前，中加關係正面臨困難，這是中方不願看到的，但責任不在中方。加國一些政客一而再、再而三發表不負責任言論，給兩國關係製造新的干擾和障礙，這種做法只會進一步損害中加關係和加國自身利益。

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