陸班機被指飛越金門 台民航局：因氣候偏航 無影響

據《聯合報》報道，涉事MU505航班正常路線是沿代號為M503的航路南下，一路飛在台灣海峽中線以西。飛在M503航路上的飛機，一旦發現前方航路上有惡劣天候，須向西偏回到內陸上空，不能立刻重新出海回到M5033航路，至少要到廣東省境內才可再出海。

航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，MU505在4月27日和28日的路線都是在大陸岸外一路南下飛往目的地，但4月29日起飛後於大陸岸外飛行了一陣，飛過溫州岸外空域後轉往大陸陸地上空。飛機在福州附近開始飛往岸外空域，之後飛行軌迹顯示跨越金門上空。

台媒：如解放軍破海峽中線默契

台灣「華視」引述台民航局表示沒有航班受影響，以該航班是民航機加上飛行高度3萬米以上，對軍事威脅不至於有直接影響，但有台民眾認為沒有特別原因，陸方航班改道穿過金門感覺像是挑釁。《聯合報》稱，「此舉就和解放軍機艦的活動，刻意打破海峽中線默契一樣，在雙方主權範圍的角力中，對岸又往前逼了一步」。