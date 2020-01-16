黃山迫爆 遊客夜宿廁所 滯800客 景區：未超限接待

微信公號「燃次元」報道，假期前一日出行的年輕人，已感受到「最火五一」。「我們4月28日晚上8點出發，車程預計29日凌晨兩點到太原，但實際上早上5點，我們才到太原。」沒搶到高鐵票，只能先搭順風車從北京到太原，再從太原搭高鐵「曲線回家」的葉子說，「堵，實在是太堵了」。她還說，搭巴士去順風車上車點時，擠了3趟都沒擠上。

昨日不少出行人士在社交平台上傳車站、高鐵人擠人，以及高速公路擁堵的照片。有人被堵在深圳到江西的高速上，在4月29日凌晨4點發布「小紅書」筆記稱，「堵車堵到懷疑人生，高速上的人都出來散步了」。也有人上傳高鐵車廂站滿旅客照稱，「高鐵坐出地鐵感覺」。

多地各大景點更是人迫人。「九派新聞」報道，有網民發布短片，稱黃山風景區光明頂上的廁所都被人佔滿了，不少人在廁所內留宿過夜。短片顯示，景區廁所的走廊擠滿遊客，他們或躺或坐或立，有人玩手機，也有人身上搭着氈子淺睡。

景區稱料未訂山上酒店 錯過下山時間

對此，黃山景區工作人員昨回應稱，應是未訂到山上酒店，也錯過下山時間，遊客沒地方去，只能在廁所過夜。另一工作人員表示，沒預測到五一人流量這麼大，會向領導反饋解決。

黃山風景區管委會昨日對此說明稱，4月29日黃山風景區接待遊客22,176人，與預約情况基本一致，未超限接待。實際執行中，29日晚，雖經多方勸導，山上仍有800餘名遊客滯留。儘管景區不鼓勵此類現象，但夜間仍打開酒店餐廳、大堂等公共場所。由於夜宿遊客較多，有少數遊客自行在景區旅遊公廁過夜。

成都熊貓基地 排隊兩小時參觀3分鐘

另外，在上海，熱門商圈、景點擠得水洩不通，南京街與外灘觀景台等景點，因人潮太多，必須出動大量警察維持秩序，鄰近南京東路地鐵站宣布假期期間，每天下午4時後關閉不營運，列車過站不停，希望藉此分散人潮至鄰近地鐵站，避免車站癱瘓。

成都大熊貓繁育研究基地，遊客為見「熊貓界頂流女明星」花花排隊最少兩小時，僅看到大熊貓3分鐘；四川廣漢三星堆博物館還未開門已打蛇餅。