網民疑熊貓國外遭虐 促停「熊貓外交」 熊貓中心籲理性勿干涉飼養

旅泰大熊貓「林惠」本月19日突然去世，有網民稱其在國內的家人「林陽」、「林冰」和「嘟嘟」均消失，號召「尋熊」；又批評研究中心令「林冰」過度繁殖，導致其骨瘦如柴。中國大熊貓保護研究中心28日在官方微博發布聲明指出，最近多隻大熊貓受到高度關注。聲明表示，「林陽」目前在都江堰基地非參觀區安靜生活，健康養老，「林冰」和「嘟嘟」在雅安基地非參觀區，平安健康，且「林冰」今年沒有繁育計劃。

關於旅美大熊貓「美香」、「添添」、「小奇跡」，研究中心表示牠們的身體總體良好。聲明指出，理解大家對大熊貓深沉的愛，但必須清楚且清醒地認識：大熊貓是野生動物，是猛獸，是經過800萬年殘酷競爭生存下來的「活化石」。大熊貓飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，哪怕是專業人士也無法僅憑「網絡看診」就能判斷一隻大熊貓健康與否，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理工作。

視每隻熊貓如寶貝 對謠言氣憤痛心

聲明強調，熊貓中心的每一隻大熊貓都是寶貝。聽到關於他們的所有謠言，他們氣憤、痛心。因為在大家看不到的地方，有專業的飼養團隊和獸醫人員精心照顧着牠們，尊重牠們的習性，維護牠們的健康。無論是否在公眾視線，它們都會受到精心照顧。研究中心最後呼籲，大熊貓是中國的國寶，如果真的愛大熊貓，請大家科學理性看待大熊貓飼養管理工作，尊重大熊貓保護事業來之不易的成果，至少可以做到不造謠、不信謠、不傳謠。雖然大熊貓不會上網，但也請大家為牠們營造一個風清氣正的網絡環境。

另外，陝西省林業局昨證實，「小丫」已於去年6月12日因尿毒症去世，發病原因尚不清楚。小丫2014年9月出生於陜西珍稀野生動物救護研究中心，去世時年齡不足7歲。大熊貓的1歲約相當於人類的3.5歲。