中國完成蘇丹撤僑 首航班載343人抵京

【明報專訊】首架接返自蘇丹撤離中國公民的臨時航班，昨（29日）上午抵達北京。國防部新聞發言人譚克非昨表示，中國軍隊完成撤離中國在蘇丹人員任務。譚克非表示，為保護在蘇丹的中國公民生命財產安全，中國軍隊奉命執行撤僑任務；在中國駐有關國家使領館協助下，海軍南寧艦、微山湖艦於北京時間4月26日至29日，從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員至沙特吉達港。據「央視新聞」報道，經過近10個小時飛行，從機艙走出的中國同胞面容有些疲憊，但難掩回到祖國時的心情，不時揮舞手中國旗，他們向記者感嘆，踏上祖國土地，非常「踏實」。
此架航班為首架接返自蘇丹撤離中國公民的臨時航班，29日凌晨從沙特吉達起飛，機上搭載的343名人員均為中國公民，其中包括中資企業工作人員和孔子學院的老師等。外交部領保中心工作人員和中交集團的相關領導也到機場迎接。
另據新華社，根據部署，中國海軍南寧艦、微山湖艦27日完成第一批轉運任務後，迅即再赴蘇丹港。由南寧艦在附近海域機動警戒，做好前出支援準備，微山湖艦靠泊蘇丹港，於當地時間28日8時許展開轉運接收工作。撤離人員全部安全登艦後，微山湖艦解纜起航，在南寧艦伴隨護航下駛離蘇丹港，於當地時間29日9時許靠泊沙特吉達港，完成第二批人員轉運任務。