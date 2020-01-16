中國完成蘇丹撤僑 首航班載343人抵京

此架航班為首架接返自蘇丹撤離中國公民的臨時航班，29日凌晨從沙特吉達起飛，機上搭載的343名人員均為中國公民，其中包括中資企業工作人員和孔子學院的老師等。外交部領保中心工作人員和中交集團的相關領導也到機場迎接。

另據新華社，根據部署，中國海軍南寧艦、微山湖艦27日完成第一批轉運任務後，迅即再赴蘇丹港。由南寧艦在附近海域機動警戒，做好前出支援準備，微山湖艦靠泊蘇丹港，於當地時間28日8時許展開轉運接收工作。撤離人員全部安全登艦後，微山湖艦解纜起航，在南寧艦伴隨護航下駛離蘇丹港，於當地時間29日9時許靠泊沙特吉達港，完成第二批人員轉運任務。