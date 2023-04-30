台東擴建戰備跑道 分散導彈攻擊風險

中央社引述台空軍志航基地政戰主任吳榮華表示，擴建跑道是為「有備無患」。曾任飛行員的台軍方人士指出，西部各戰備跑道均在解放軍導彈射程，解放軍只要破壞戰備道附近交流道或橋梁，就能阻止軍方從鄰近機場調動物資，讓戰備跑道無法作用。因此，若能在花東公路規劃戰備道，憑藉中央山脈、海岸山脈天然屏障，於戰時供戰機緊急起降，不但可增進東部地區交通功能，在國防上也有疏解空軍佳山、志航基地在戰力保存時壓力，分散遭解放軍攻擊風險。

日前，台國防部選定配合台9線縱谷段拓寬計劃中的關山外環道升級為戰備跑道，也就是目前的東7線，從8公里處往南至關山鎮親水公園處約3公里。台灣目前戰備跑道分為高速公路4段，分別是「國1彰化-員林」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」；以及省道1段為屏東佳冬戰備道。

中國駐日大使

批「台灣有事就是日本有事」論

另外，中國駐日大使吳江浩上周五（28日）在日本記者俱樂部舉行首場記者會時，批評所謂「台灣有事，就是日本有事」的說法「既荒謬又危險」，警告日本不要被綁上分裂中國的戰車。駐日大使館官網刊登吳江浩演講文章，稱「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎，是不可踰越的紅線」。他警告如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。