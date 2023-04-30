張文宏警告防控風險 文旅部：倘現疫情 排查滯留遊客

國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，內地第二波新冠疫情確實有抬頭迹象，但總體情况仍然溫和。張文宏近日接受《人民日報》旗下「大江東工作室」訪問時稱，近日發熱門診的新冠檢測陽性率出現上升，但主要為首次感染者，二次陽性的個案很少。

五一假期人口大流動恐對疫情防控帶來較大風險，張文宏建議，如果近日出現咳嗽、發燒等流感樣症狀，建議還是居家休息為主，不要繼續參加聚集活動，一方面休息可以提升免疫力，盡早恢復健康；一方面減少出行和人員流動，也可以降低交叉感染的風險。

此外，在國務院聯防聯控機制近日就「五一」假期疫情防控有關情况舉行發布會，文旅部市場管理司副司長李曉勇介紹，文旅部將做好應急準備。加強與衛健、疾控、公安、工信等部門的溝通協調，一旦出現疫情，會同相關方面立即全面排查滯留遊客，特別是外省的滯留遊客情况，在屬地黨委、政府領導下，切實履行職責，形成工作合力。

另據中國疾控中心周報前天披露的推測數據，2022年12月至2023年2月期間，全國超過82%的人口感染新冠病毒。研究表示，接種新冠疫苗加強針6個月內，對預防新冠病毒感染和症狀方面是有效的。