五一報復式旅遊 料2.4億人次勝疫前 熱門城市車票景點一票難求

昨日是小長假首日。內地網民紛紛曬出景區人潮爆滿的照片。北京各知名景點人潮湧湧，圓明園創下163年以來首度門票賣光紀錄。綜合央視新聞、中新社等內地媒體報道，據北京市園林綠化局介紹，昨日，北京全市公園共接待遊客120萬人次，與去年同期的62萬人次相比增加94%。其中，頤和園接待7.8萬人次、天壇公園接待7.2萬人次、北京動物園接待6萬人次，是全市接待遊客量最多的3個公園。

圓明園首賣光門票 虹橋站車票售罄

據中國旅遊研究院院長戴斌稱，從預測數據上看，今年「五一」假期將會有超過2.4億人次出遊，將恢復到2019年的104%。從旅遊收入上看，預計會創造1200億元人民幣以上的收入，恢復到2019年的83%以上。

鐵路上海站28日迎來今年以來單日最高客流，上海虹橋站當日發往全國各站的車票均售完。中國國家鐵路集團有限公司消息，五一小長假全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平，日均發送旅客1500萬人次。其中，假期首日為客流最高峰日，預計發送旅客1950萬人次。

民航方面，目前五一假期訂票超過600萬人次，預計五一假期將運輸旅客約900萬人次，超過疫情前水準，成為史上最旺五一假期。

旅遊訂單超去年十倍 高2019年一倍

首日旅遊客流的暴增，從旅行平台也得到了驗證。來自攜程的數據顯示，4月29日平台整體旅遊訂單量同比去年五一首日增長超10倍，較2019年五一首日增長超一倍，比較今年農曆新年假期首日激增668%。

此外，國內熱門城市五一機票提前預訂量遠超過2019年同期；境內酒店市場的搜索熱度達去年同期9倍以上；國內旅遊訂單創5年最高。景區門票、火車票、民宿、酒店等業務類型，首日同比增長最為顯著。昨日攜程上景區門票票量比2019年增長超4倍。

這是內地結束「清零」防疫政策之後的首個黃金周，多地網民抱怨，酒店、民宿價格是平日的5至10倍。多地出現民宿、酒店等強行取消預訂、坐地漲價等行為。由於民眾出遊熱情高漲，多地出現「勸退」聲音。例如，西安有街道呼籲本地市民五一假期盡量少出門，把空間讓給外地遊客；最近的網紅城市淄博，官方呼籲遊客錯峰，稱客流已經超過當地接待能力。

此前，文旅部表示，在旅遊市場恢復發展的關鍵時期，亟需加強市場秩序綜合治理，保障遊客合法權益，有效增強市場預期。在五一期間，包括北京、雲南等，均表示將開展督導和旅遊聯合執法檢查，依法查處涉旅違法違規行為。

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