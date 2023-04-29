防長會談印度斥屢越界 華倡邊境「常態化管控」

李尚福：以長遠眼光看待兩國關係

上海合作組織成員國國防部長會議昨日在印度新德里舉行，率團出席的李尚福與拉吉納特舉行場邊會見，就兩國兩軍關係交換意見。這是自2020年中印邊境加勒萬河谷「6.15」流血衝突後，中國防長首次到訪印度，李尚福此行備受關注。

中國國防部網頁披露，李尚福表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。另希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。

根據印方聲明，拉吉納特也說，邊境地區的和平與安寧是印中發展關係的前提，邊境實控線的所有問題都需要根據現有的雙邊協議和承諾來解決，他指摘中國違反自1990年代起簽署的協議，頻繁越過爭議邊界。不過拉吉納特認為，前線脫離接觸後，局勢將順理成章降溫。「6.15」邊境衝突後，目前若干區域仍有對峙。中印本月23日舉行第18輪軍長級會談，討論解決兩軍邊境對峙的具體步驟。

美分析：印度可讓華陷「兩面作戰」

印度地緣政治與戰略專家切拉尼（Brahma Chellaney）最近撰文警告，若台灣落入中國大陸之手，中國的下一個「統一」目標將是阿魯納恰爾省（中國藏南地區）。文章引述美軍將領言論，稱印度可讓中國陷入「兩面作戰」窘境，迫使中國在南海及台灣海峽擴張之際，必須顧慮印中邊界的情况。

中通社昨援引上海國際問題研究院專家劉宗義指出，美國用心險惡，希望中印兩國在邊境問題上繼續對峙，恨不得中印打一仗，好利用印度牽制、圍堵中國。他認為印度實際上在走鋼絲，目前而言做得不太高明，給國際社會一種沒有信譽印象。