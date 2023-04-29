防長會談印度斥屢越界 華倡邊境「常態化管控」

【明報專訊】中國國務委員兼國防部長李尚福前日在新德里會見印度防長拉吉納特‧辛格（Rajnath Singh）時指出，目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持溝通，應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。印度國防部聲明稱，拉吉納特重申印方立場，指摘中方違反協議頻越界「侵蝕了雙邊關係的整體基礎」。
李尚福：以長遠眼光看待兩國關係
上海合作組織成員國國防部長會議昨日在印度新德里舉行，率團出席的李尚福與拉吉納特舉行場邊會見，就兩國兩軍關係交換意見。這是自2020年中印邊境加勒萬河谷「6.15」流血衝突後，中國防長首次到訪印度，李尚福此行備受關注。
中國國防部網頁披露，李尚福表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。另希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。
根據印方聲明，拉吉納特也說，邊境地區的和平與安寧是印中發展關係的前提，邊境實控線的所有問題都需要根據現有的雙邊協議和承諾來解決，他指摘中國違反自1990年代起簽署的協議，頻繁越過爭議邊界。不過拉吉納特認為，前線脫離接觸後，局勢將順理成章降溫。「6.15」邊境衝突後，目前若干區域仍有對峙。中印本月23日舉行第18輪軍長級會談，討論解決兩軍邊境對峙的具體步驟。
美分析：印度可讓華陷「兩面作戰」
印度地緣政治與戰略專家切拉尼（Brahma Chellaney）最近撰文警告，若台灣落入中國大陸之手，中國的下一個「統一」目標將是阿魯納恰爾省（中國藏南地區）。文章引述美軍將領言論，稱印度可讓中國陷入「兩面作戰」窘境，迫使中國在南海及台灣海峽擴張之際，必須顧慮印中邊界的情况。
中通社昨援引上海國際問題研究院專家劉宗義指出，美國用心險惡，希望中印兩國在邊境問題上繼續對峙，恨不得中印打一仗，好利用印度牽制、圍堵中國。他認為印度實際上在走鋼絲，目前而言做得不太高明，給國際社會一種沒有信譽印象。