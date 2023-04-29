北京聞風：春季外交多線並進 重視鄰國穩周邊 ／文：鍾鳴九

首先，備受全球矚目的中烏元首通話實現。根據兩國元首通話達成的共識，中方將派中國政府歐亞事務特別代表李輝赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。中國國際問題研究院研究員陳玉榮認為，在解決地區紛爭的問題上，中國始終倡導通過和平、對話、政治的方式。面對烏克蘭危機，中國堅持勸和促談的立場，已得到愈來愈多的國家支持，在國際上的音量不斷增大。中國不是烏克蘭問題的當事方，但始終為和平奔走發聲。未來，中國將通過特使外交發揮斡旋影響力，以行動展示和平力量。

特使主場軍事外交 中亞南亞東南亞

其次，中國防長李尚福出席在印度舉行的上合防長會議，並會見印度防長拉吉納特‧辛格。陳玉榮分析稱，當前，上合組織所在地區面臨新形勢和複雜環境。因此，如何聯手應對當下複雜形勢、維護地區安全，無疑是今次防長會的主要任務。通過建設和平對話、解決問題的平台，上合組織將在今後發揮日益重要的「樣板」作用。

中國現代國際關係研究院南亞研究所副所長王世達稱，近期中印軍事交流比較多。從中印雙方一線部隊的主官會談，到防務部門的高層會晤，都有利於加深雙方互信，推動邊界地區的和平安寧。不過，防長會晤是在上合組織的機制性框架內進行的，雖然整體上有益於中印關係改善，但也要認識到中印之間的問題非一朝一夕能速決。總之，應對近期中印互動釋出的信號保持謹慎樂觀。

再次，中國外長秦剛主持中國—中亞外長第四次會晤，為下月舉辦的中國—中亞峰會作政治鋪墊。今次會晤達成5點重要共識。尤值一提的是，中國同中亞國家對烏克蘭危機的看法和立場相近。各方高度評價中烏元首的建設性通話，相信這有助於盡快停火止戰、恢復和談。

值得注意的是，國家主席習近平26日在北京會見越共中央政治局委員、中組部部長張氏梅，國務院總理李強27日同巴基斯坦總理夏巴茲通電話。觀察人士稱，近期中國外交的一系列動作顯示，中國在運籌周邊外交方面着墨頗多。無論是中亞方向，還是南亞、東南亞方向等，中國皆重視鞏固與鄰國的關係。這意味着在國際關係日益複雜的背景下，中國希望維持一個和平穩定的周邊環境。

文：鍾鳴九