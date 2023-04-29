渝翻大巴20傷 五一假人潮現官方籲防事故

火車公路流量料破紀錄

國鐵集團五一票務（4月27日至5月4日）售出6908萬張火車票，預計今日為五一客流最高峰日，運載旅客1900萬人次，超過歷年最高峰日10%以上。多地火車站塞爆，昨日上海虹橋發往全國的車票均已售完；民航方面，浦東機場東航單日客運量超40萬人次，創3年來新高。

公路車流也預計破紀錄，長途運輸成為安全關注對象，重慶交巡警昨通報，當天上午7時許，一輛由福建晉江開往重慶豐都的大巴（核載55人、實載50人），行駛至重慶石柱縣段高速公路時翻側，車內被困人員均已被救出，20人受傷，其中7人傷勢較重。

據央視報道，文化和旅遊部近日召開電視電話會議部署，五一期間要堅決防範重特大安全事故發生。會議強調，各部門要強化責任意識、擔當精神，壓實行業安全監管責任和企業主體責任，深化安全隱患排查治理，堅決防範重特大安全事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。

會議指出，當前文旅市場恢復勢頭良好，各級部門要切實維護好市場秩序，護航文化和旅遊行業高質量發展。會議要求，各部門要在假日期間加強對文化和旅遊經營單位、經營場所的督導檢查，做好值班值守，完善應急處置工作機制。發生突發事件，要迅速反應，採取有力措施果斷處置，第一時間逐級報告。