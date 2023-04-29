網信辦頒護企十條令 遏散播民企賣國離場論

中國網信網發布「關於開展『清朗‧優化營商網絡環境 保護企業合法權益』專項行動的通知」，宣布網信辦即日起在全國範圍啓動為期3個月專項行動。通告提出重點治理十類網絡亂象，包括假冒仿冒他人企業名稱、註冊商標、品牌等開設網站、註冊帳號、上架APP和小程序，採用「貼標籤」、「帶節奏」、「放大鏡」等方式惡意散佈所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」、「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動牴觸國有經濟、民營企業等。

保護企業家隱私方面，網信辦將重點治理泄露企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，炒作企業家個人隱私，泄露企業家個人資料。假借企業、企業家名義從事違法違規活動，違規使用企業家姓名肖像等網絡亂象。

禁斷章取義企業家昔言論

行動亦對於傳播不實資訊予以打擊，如斷章取義企業家過往言論、片面解讀企業財務報表，以「招聘寫手」、「市場營銷」、「負面輿論公關」、「有償刪帖」等名義招募網絡「黑公關」，惡意集納企業負面資訊，要求有償刪帖牟利、蹭炒涉企熱點惡意營銷、編造傳播虛假資訊抹黑競爭對手等。通告指出，將堅決打擊惡意炒作行為，依法查處侵害企業、企業家合法權益的網站平台和帳號。

近年內地政策「向左轉」，愈來愈多知名企業家離開一線，社會逐漸掀起「整治資本家」輿論風潮，包括左派名人司馬南此前密集批判聯想「賤賣國有資產」。