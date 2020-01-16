政治局：吸外資放更重要位置 稱助企業除障復元氣 WSJ：滬深港通5天249億撤華

指當前經濟好轉屬「恢復性」 需求仍不足

中共中央總書記習近平昨主持政治局會議。新華社報道，會議認為今年以來，經濟社會全面恢復常態化運行，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟運行實現良好開局。同時，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新阻力，推動高質量發展仍需克服不少困難挑戰。

為提振民企信心，會議再次強調要堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，幫助企業恢復元氣。各類企業都要依法合規經營。要下決心從根本解決企業帳款拖欠問題。

學者：提振民營經濟信心 要解決「實務歧視」

「澎湃新聞」網引述華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康指出，提振民營經濟信心，關鍵要堅決、實質性地貫徹中央多番強調的保護產權、公平競爭，更多考慮解決現實問題。一方面，要解決他們受到的「實務歧視」，比如管理和金融部門在與民企打交道的態度方式上，往往與習近平此前說過的「自己人」定位還有明顯差異。另外，社會思潮、錯誤議論，也是令民企信心不足、預期不好的重要原因，必須亮明態度予以批駁，以正視聽。

對於外資外貿，政治局提出要全面深化改革、擴大高水平對外開放；把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤；要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。

美國《華爾街日報》（WSJ）昨引研究公司Exante Data數據指出，過去5個交易日，從滬深港通跨境交易機制撤離的外資31.7億美元（約249億港元），是去年11月以來歷時最長的資金撤出。多間駐華外企近期被搜查約談，中國美國商會調查亦顯示，近三成受訪者佈局投資將優先考慮他國，是去年的近5倍。

對於貝恩諮詢公司上海辦事處近日遭當局突擊檢查，外交部發言人毛寧昨稱不掌握有關情况，但強調中方歡迎各國企業來華開展經貿合作，始終致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境；任何企業在中國都應守法、合法經營。

政治局會議亦指出，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費；要堅持「房住不炒」，因城施策保交樓；以及強化就業優先導向等。