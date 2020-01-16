政治局：吸外資放更重要位置 稱助企業除障復元氣 WSJ：滬深港通5天249億撤華

【明報專訊】中共中央政治局昨日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，指出要破除影響各類所有制企業公平競爭的法律法規障礙和隱性壁壘，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣；要把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。有分析認為，政治局的指示說明當前企業困境，也顯示吸外資、穩外貿任務之艱巨。
指當前經濟好轉屬「恢復性」 需求仍不足
中共中央總書記習近平昨主持政治局會議。新華社報道，會議認為今年以來，經濟社會全面恢復常態化運行，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟運行實現良好開局。同時，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新阻力，推動高質量發展仍需克服不少困難挑戰。
為提振民企信心，會議再次強調要堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，幫助企業恢復元氣。各類企業都要依法合規經營。要下決心從根本解決企業帳款拖欠問題。
學者：提振民營經濟信心 要解決「實務歧視」
「澎湃新聞」網引述華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康指出，提振民營經濟信心，關鍵要堅決、實質性地貫徹中央多番強調的保護產權、公平競爭，更多考慮解決現實問題。一方面，要解決他們受到的「實務歧視」，比如管理和金融部門在與民企打交道的態度方式上，往往與習近平此前說過的「自己人」定位還有明顯差異。另外，社會思潮、錯誤議論，也是令民企信心不足、預期不好的重要原因，必須亮明態度予以批駁，以正視聽。
對於外資外貿，政治局提出要全面深化改革、擴大高水平對外開放；把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤；要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。
美國《華爾街日報》（WSJ）昨引研究公司Exante Data數據指出，過去5個交易日，從滬深港通跨境交易機制撤離的外資31.7億美元（約249億港元），是去年11月以來歷時最長的資金撤出。多間駐華外企近期被搜查約談，中國美國商會調查亦顯示，近三成受訪者佈局投資將優先考慮他國，是去年的近5倍。
對於貝恩諮詢公司上海辦事處近日遭當局突擊檢查，外交部發言人毛寧昨稱不掌握有關情况，但強調中方歡迎各國企業來華開展經貿合作，始終致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境；任何企業在中國都應守法、合法經營。
政治局會議亦指出，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費；要堅持「房住不炒」，因城施策保交樓；以及強化就業優先導向等。