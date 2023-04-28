紓青年失業 國辦促國企續擴招

2022國企錄畢業生增兩成

據中國政府網，國務院辦公廳前日公布通知，提出要優化調整穩就業政策措施。其中包括支持國有企業擴大招聘規模，穩定機關事業單位崗位規模；以及實施2023年百萬就業見習崗位募集計劃，為招用應屆畢業生和就業困難青年的用人單位提供補貼。

今年3月，內地16到24歲青年調查失業率升至19.6%，幾乎追平去年7月創下的紀錄高點。今年，大學畢業生人數預計1158萬人，首次突破1100萬，再創新高，為就業帶來嚴峻挑戰。

國新辦昨日舉行的政策例行吹風會上，人力資源和社會保障部副部長俞家棟表示，官方將從激勵企業吸納、支持基層就業、穩定公共崗位、促進自主創業和靈活就業、擴大見習規模5個方面促進畢業生就業。

據李軍介紹，國資委進一步督促指導國資央企穩定高校畢業生招聘規模。截至目前，共計舉辦110餘場線上線下雙選會（畢業生與用人單位雙向選擇招聘會），累計3.2萬餘家用人單位參與，提供崗位達70萬個。