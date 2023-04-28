涉游說引渡郭文貴 美饒舌歌手非法外國代理人罪成

「美國之音」報道，檢察官說，米歇爾在沒有登記為外國代理人的情况下，接受酬勞試圖說服美國政府將涉嫌在中國犯罪的政府批評者郭文貴引渡回中國。辯方引用前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）說，他知道中國政府想引渡郭文貴，米歇爾試圖安排相關會面但沒有成功。

報道還稱，米歇爾接受在逃馬來西亞金融家劉特佐的資金，利用中間人向奧巴馬2012年競選總統活動捐款，且試圖阻礙司法部調查劉特佐。劉特佐被控從馬來西亞1MDB主權財富基金挪用45億美元，調查人員認為他目前在中國。劉特佐有份投資電影《華爾街之狼》，主演里安納度（Leonardo DiCaprio）作證說，劉特佐提到過想為奧巴馬的競選活動捐款。米歇爾辯稱，劉特佐想與奧巴馬合影，並願意為此支付數百萬美元，從來沒有人告訴過他這是非法的。

辯稱只為賺錢涉政

現年50歲的格林美獲獎歌手米歇爾，是著名樂團「難民營樂隊（Fugees）」成員，該團體曾在1990年代風靡一時。辯方稱，米歇爾只是想賺錢，在試圖涉足政界時採納了糟糕的法律建議。