青海6廳官飲7瓶白酒1人醉死

根據通報，聚集喝酒的有時任青海省政府秘書長師存武、農業農村廳長李青川、文旅廳長王學文、海北州委書記多傑、省國資委主任洪濤、省交通控股集團董事長陶永利。6人中有4名少數民族幹部，包括師存武（土族）、李青川（土族）、多傑（藏族）和洪濤（回族）。聚餐當晚從8時飲至11時，師存武利用職權，要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜餚，李青川提供8瓶白酒。次日，師存武因醉酒缺席省有關會議。通報未提及何人「醉死」，不過海北州人大常委會今年2月9日曾公告，海北州人大代表多傑去世，代表資格自然終止。

中紀委批頂風違紀典型

中紀委強調，6人身為重要崗位「一把手」，在二十大剛剛勝利閉幕、全面學習期間，帶頭違反中央八項規定精神違規聚餐飲酒，造成嚴重後果和惡劣影響，是罔顧中央三令五申頂風違紀的典型。經中央批准，決定給予師存武開除黨籍、開除公職處分，給予李青川留黨察看兩年、政務撤職處分，給予王學文撤銷黨內職務、政務撤職處分。青海省委決定給予洪濤、陶永利留黨察看1年、政務撤職處分，並嚴肅問責相關責任單位和人員。