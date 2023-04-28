青海6廳官飲7瓶白酒1人醉死

【明報專訊】中紀委昨日通報，青海省6名廳級官員去年12月11日在參加青海黨政主要領導幹部學習貫徹黨的二十大精神培訓班期間，於省委黨校宿舍聚餐飲酒，當晚6人共飲用7瓶白酒。次日，一名幹部在學員宿舍被發現死亡。
根據通報，聚集喝酒的有時任青海省政府秘書長師存武、農業農村廳長李青川、文旅廳長王學文、海北州委書記多傑、省國資委主任洪濤、省交通控股集團董事長陶永利。6人中有4名少數民族幹部，包括師存武（土族）、李青川（土族）、多傑（藏族）和洪濤（回族）。聚餐當晚從8時飲至11時，師存武利用職權，要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜餚，李青川提供8瓶白酒。次日，師存武因醉酒缺席省有關會議。通報未提及何人「醉死」，不過海北州人大常委會今年2月9日曾公告，海北州人大代表多傑去世，代表資格自然終止。
中紀委批頂風違紀典型
中紀委強調，6人身為重要崗位「一把手」，在二十大剛剛勝利閉幕、全面學習期間，帶頭違反中央八項規定精神違規聚餐飲酒，造成嚴重後果和惡劣影響，是罔顧中央三令五申頂風違紀的典型。經中央批准，決定給予師存武開除黨籍、開除公職處分，給予李青川留黨察看兩年、政務撤職處分，給予王學文撤銷黨內職務、政務撤職處分。青海省委決定給予洪濤、陶永利留黨察看1年、政務撤職處分，並嚴肅問責相關責任單位和人員。