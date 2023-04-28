中國蘇丹撤僑1300人 兩軍艦往返沙特接送

派艦撤僑 利比亞也門後第三次

新華社報道，此次蘇丹緊急撤離任務，是中國海軍繼2011年利比亞撤離行動和2015年也門撤離行動後，第三次派軍艦執行海外撤離任務。擔負此次撤離任務的兵力由正在執行第43批護航任務的艦隻臨時編組而成，攜帶1架艦載直升機，490多名任務官兵，其中特戰隊員數十名。

央視畫面顯示，有海軍特戰隊員在艦上架起重機槍警戒，旁邊戰友用望遠鏡持續觀察海面和岸上情况。甲板欄杆掛上紅色橫額，上有「軍艦是流動國土，登艦即安全回家」、「歸途很遠，祖國很近」和「萬里歸途沐黨恩，世間唯有祖國親」等標語。

軍艦靠泊蘇丹港後，海軍在碼頭設立安全警戒區，在中國駐蘇丹大使館人員和海軍官兵引導下，準備撤離人員乘搭大巴抵達，每人手上持五星紅旗，在碼頭登記和安檢後登艦。海軍162編隊指揮員楊艷華手持大聲公喊話：「請大家放心，我們來了，大家安全了！」兩艘軍艦27日完成人員轉接後，再赴蘇丹港，執行後續接運任務。

安全轉移含港人 外國求助

外交部發言人毛寧昨表示，已有1300多名中國公民從蘇丹安全轉移，其中包括香港特區居民。自蘇丹發生武裝衝突以來，外交部堅決貫徹落實習近平總書記指示組織撤離行動。同時，已幫助5個國家公民乘坐中國艦船撤離蘇丹，還有其他國家尋求協助，中方將繼續盡可能予以協助。