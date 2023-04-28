專家：俄可學「中式停戰」 主動後撤終結

阿爾希波夫對俄羅斯衛星通訊社表示，北京任命中國駐俄羅斯前大使李輝為首席談判代表也證實了這點。他認為，一個「對俄羅斯友好的國家」調解總是好的，形容通話是中方「非常認真一步」，超越之前單方面聲明。

據「美國之音」，華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任戈德斯坦說，中國可以向俄羅斯提供更多「胡蘿蔔」，以促其像一些中國學者建議的那樣，以「中國方式」單方面停戰。他引述一名「來自上海的俄羅斯專家意見」舉例，如1979年中越戰爭時，這場僅1個月的戰爭以中方後退並停止戰鬥為結束。1962年中印戰爭，中方也選擇停止戰鬥。「他們只是稍微後退了一點，架起防線，說我們完事了，戰爭結束了。」

學者：和談倡議邁向行動

中通社引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅說，習近平是應約同澤連斯基通電話，顯示烏方有和談意向，時機成熟；中國派人斡旋，是從提出政治解決烏克蘭危機立場的倡議，邁向實際操作的行動階段，而更重要的是，烏已同意；烏方重申支持一個中國政策釋出的信息很重要，反映烏方在台灣問題上已站在中國一方。