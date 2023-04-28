習澤通話 烏方誓言不以領土換和平 克宮：軍事目標不變 習普會未談1991邊界

澤連斯基周三晚於官方Telegram頻道發文表示，在與習近平一小時的談話中，二人全方位討論了雙邊關係中的重要問題，尤其是為烏克蘭建立「公正及可持續和平」可能的合作方式。他強調沒有誰比烏克蘭人民更渴望和平，但和平必須基於國際法原則和對《聯合國憲章》的尊重，不可能以犧牲烏克蘭領土為代價，且必須以1991年烏克蘭領土邊界為基礎，包括克里米亞。

澤連斯基也向習近平介紹了戰事，他說前線形勢艱難，「但我們站了起來」，強調烏方必須恢復主權和國家的領土完整。他特別指出俄羅斯入侵破壞性後果，譴責俄軍利用核電站作為掩護攻擊城市和農村，重申所有國家不要在戰爭中支持俄羅斯的重要性，包括任何軍事技術合作、武器供應，因為俄獲支持愈少，戰爭愈快結束，國際關係就會恢復平靜。

澤連斯基稱堅持「一中」政策

雙方在通話中亦討論了加強烏中伙伴關係方法。澤連斯基表示，在俄烏戰爭前，中國是烏克蘭的頭號貿易伙伴，相信今次通話可有力推動這種活力在各個層面恢復、保持和發展。澤連斯基重申烏克蘭堅持「一個中國」政策的堅定立場，感謝中方對烏克蘭獨立、主權和領土完整的支持。最後，兩國元首同意保持定期對話。

缺位兩年 烏任命新駐華大使

同日，澤連斯基任命烏克蘭前戰略工業部部長里亞比金（Pavlo Riabikin）為新一任烏克蘭駐華大使，填補這一懸空兩年多的職缺。中國外交部發言人毛寧昨對此表示歡迎，並說中方願為其履職提供便利。她說，烏克蘭危機全面升級以來，中方一直在為和平發聲，為和談盡力，國際社會對此有目共睹。中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。中方將繼續為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

俄羅斯總統新聞發言人佩斯科夫昨回應中烏元首通話表示，俄方願對所有可使衝突盡快結束、並達到俄羅斯既定目標的一切行為表示歡迎。他透露，俄羅斯總統普京此前與習近平在莫斯科會晤時，沒討論過烏克蘭所談恢復1991年邊界的問題。俄外交部發言人扎哈羅娃表示，俄方注意到中國願為促進談判付出努力，但目前基輔政權不接受任何政治解決烏克蘭危機的合理倡議，把「明知不現實的要求」作為同意談判的前提。

歐盟形容中烏對話：

中國重要且早該跨的第一步

聯合國秘書長副發言人哈克周三稱，希望中國繼續在解決俄烏危機上發揮作用，也鼓勵包括安理會成員國在內所有核心國為解決危機作貢獻。美國國務院表示，美方一直鼓勵習近平與澤連斯基對話，直接聽取烏方說法，雙方終於通話是好事。歐盟也表示歡迎，形容是中國重要且早該跨出的第一步，呼籲中國領袖發揮影響力，促使俄羅斯結束侵略戰爭，恢復烏克蘭領土完整。

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