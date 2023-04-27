酒店五一加價五六倍 網民促管

網傳逾百城「酒店五一漲價表」

內地疫後恢復正常旅遊秩序，今年5天五一小長假（4月29日至5月3日）引爆旅遊市場。央視新聞報道，中國旅遊研究院院長戴斌指出，預計今年五一假期，全國出遊人數會超過2.4億人次，超過疫前2019年4個百分點，同時也會創造1200億元（人民幣，下同）的消費。

旅遊預訂量已提前火爆，酒店、民宿較2019年疫情前增長4倍，導致價格隨之飛漲。上游新聞報道，據網上流傳的酒店漲價表製作者何先生表示，自己是根據攜程平台的數據做的價格對比，「平日價格」指4月26日至27日，「五一價格」指4月30日至5月1日。

「上游新聞」查詢證實，酒店漲價表排名第一的秦皇島麗楓酒店，平日價格為159元，五一價格飈升至1099元，加幅591%。據該酒店工作人員回應，五一假期房間價格確實都在1000元左右，「五一期間肯定漲價了，秦皇島這邊都是這樣。」該酒店相同房型5月7日價格回落至159元。

酒店漲價表格上排第二的是桂林陽朔（西街）寧遠居，攜程App數據顯示，「醇美大床房」4月26日入住價格為178元，「鏡泊大床房」為156元；到了5月1日當天，「醇美大床房」的價格飈升至1175元，「鏡泊大床房」則是更為誇的4545元，而且已經售完。「醇美大床房」的加價幅度為560%（網民表中漲幅為590%）。

陽朔被點名酒店稱會調低「做良心商家」

對於酒店價格加幅如此之大，很多網友表示不能接受，「家裏蹲，哪也不去了」、「磨刀霍霍等遊客來」，亦有網友稱「有人管管嗎」。

引起網上爭議後，陽朔（西街）寧遠居酒店工作人員在記者查詢時表示，價格可能會有調整，「我們所有股東剛才開了個會，對價格進行了商討。因為這個行業（加價）的負面影響挺大嘛，我們想做一個良心商家」。據他透露，五一假期酒店的價格應該不會到四位數。