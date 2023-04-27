陸證台書商富察涉危國安受查

國台辦發言人朱鳳蓮昨應詢確認了李延賀的動向，但沒進一步透露案情，僅稱有關方面將依法保障其各項合法權益。朱鳳蓮又談及台灣民族黨副主席楊智淵被控涉嫌分裂國家罪一事，表示國家司法機關依法追究台獨分裂分子刑事責任，進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘，「任何以身試法者，都難逃國家法律的制裁 」。

台媒：富察赴陸為註銷戶籍

台灣《自由時報》周一引消息稱，富察此次到上海是為了註銷大陸戶籍。報道指，富察已取得台灣身分證，依規定，中國大陸籍人士取得台灣身分證後，須3個月內回大陸註銷戶籍，再持相關證明文件返台，才算完成程序。

陸委會籲台人赴陸須評估風險

陸委會主委邱太三昨指出，楊智淵在台行使相關自由權利，完全合法無罪，批評中共長臂管轄製造寒蟬效應，「我方堅持捍衛台灣的自由、民主與人權」。他又提醒台灣民眾赴陸務必評估相關風險，以保障自身權益。海基會董事長李大維昨亦表示，楊智淵和富察案相當敏感也正在進行中，政府與海基會積極認真保障當事人權益，希望能合法、合理及合情解決。李表示，兩岸問題即使小問題也可以非常複雜，不敢保證這段時間會持續多久，但政府一定有所作為，且「跳探戈要兩個人，不能只有單方面積極，需兩方面認真努力」。