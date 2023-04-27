失言掀風波 晤法官員 盧沙野：中國立場不變

盧沙野4月21日在法國電視台訪談中，針對主持人提出從國際法角度探討時，稱「從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位」。盧沙野周一（24日）在Twitter發文說，當天與法國外長辦公室主任瓦西（Luis Vassy）舉行預先安排的會面，其間談到近期輿論風波，他重申了中國在有關問題上的立場沒有變化，蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一；關於烏克蘭問題，中方的立場同樣是一貫的、明確的。

習提四個應該、四個共同、三點思考

對於中國的烏克蘭危機立場，習近平昨也向澤連斯基表示：「我相繼提出了『四個應該』、『四個共同』和『三點思考』；中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。」

「四個應該」是：各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。「四個共同」指：共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，共同反對使用或威脅使用核武器，共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，共同為危機地區的平民過冬紓困。「三點思考」為：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。