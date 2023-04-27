習通話澤連斯基 派代表斡旋烏危機 習：相互尊重領土完整是中烏關係政治基礎

新華社披露了習近平的講話要點。習近平表示，現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件，希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道；中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力；中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

歐亞事務代表李輝 曾任駐俄大使10年

習近平還宣布，中國將派歐亞事務特別代表前往斡旋。目前擔任歐亞事務代表的李輝是資深外交官，曾長期派駐蘇聯和後來的俄羅斯、哈薩克等國，1999年回國後歷任外交部歐亞司長、部長助理、副部長，之後擔任駐俄大使長達10年（2009至2019年）。

習：不隔岸觀火拱火澆油趁機牟利

習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。習近平說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」，中方所作所為光明正大。

昨日是烏克蘭切爾諾貝爾核電站爆炸37周年，習近平對澤連斯基說，「核戰爭沒有贏家；對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運着眼，共同管控好危機」。

談到中烏關係，習近平稱兩國關係達到戰略伙伴關係水平，也感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。習說，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎；中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的；無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

澤：通話富意義 白宮表歡迎稱「好事」

新華社報道，澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。澤連斯基認為中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮着巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。

澤連斯基在Twitter表示，他與習近平舉行了一次很長並且富有意義的電話會談，他相信這次通話，以及烏克蘭駐華大使的任命，「將有力地推動我們雙邊關係的發展」。前任烏克蘭駐華大使謝爾蓋‧卡梅舍夫2021年2月14日在中國病逝。

白宮對習澤通話表示歡迎，認為是一件好事。

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