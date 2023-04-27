習通話澤連斯基 派代表斡旋烏危機 習：相互尊重領土完整是中烏關係政治基礎

【明報專訊】國家主席習近平昨日下午應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話約一小時，習近平重申中方在俄烏戰爭中的立場，強調對話談判是唯一可行的出路，宣布將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。澤連斯基在社交平台形容對話富有意義，為兩國發展注入強大動力。
新華社披露了習近平的講話要點。習近平表示，現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件，希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道；中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力；中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。
歐亞事務代表李輝 曾任駐俄大使10年
習近平還宣布，中國將派歐亞事務特別代表前往斡旋。目前擔任歐亞事務代表的李輝是資深外交官，曾長期派駐蘇聯和後來的俄羅斯、哈薩克等國，1999年回國後歷任外交部歐亞司長、部長助理、副部長，之後擔任駐俄大使長達10年（2009至2019年）。
習：不隔岸觀火拱火澆油趁機牟利
習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。習近平說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」，中方所作所為光明正大。
昨日是烏克蘭切爾諾貝爾核電站爆炸37周年，習近平對澤連斯基說，「核戰爭沒有贏家；對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運着眼，共同管控好危機」。
談到中烏關係，習近平稱兩國關係達到戰略伙伴關係水平，也感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。習說，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎；中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的；無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。
澤：通話富意義 白宮表歡迎稱「好事」
新華社報道，澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。澤連斯基認為中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮着巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。
澤連斯基在Twitter表示，他與習近平舉行了一次很長並且富有意義的電話會談，他相信這次通話，以及烏克蘭駐華大使的任命，「將有力地推動我們雙邊關係的發展」。前任烏克蘭駐華大使謝爾蓋‧卡梅舍夫2021年2月14日在中國病逝。
白宮對習澤通話表示歡迎，認為是一件好事。
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