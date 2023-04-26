兩呼「老友」 危地馬拉總統籲國際撐台 北京斥「助紂為虐」 指違國際大勢

賈馬特昨率團訪問台立法院並發表演說。據中央社報道，這是睽違13年再度有國家元首到台議會演說，此前最近一次受邀到立法院演說的外國元首是時任基里巴斯總統艾諾特．湯（Anote Tong）。基里巴斯2019年與台斷交、改跟北京建交。

陸外交部：台求外援「自欺欺人」

中國外交部發言人毛寧奉勸賈馬特政府不要助紂為虐，她表示，中國與182個國家建交的事實證明，堅持一個中國原則是「國際大義，人心所向，大勢所趨」；台灣民進黨當局拓展「國際空間」的計劃已道盡途窮，「不過是自欺欺人的把戲」。毛並稱，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，「台獨」沒有出路，任何無視世界潮流和國際大義，頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗。

對台逆差 危高官盼平衡貿易

另據路透社，危地馬拉經濟部長羅薩萊斯（Janio Moacyr Rosales）在台北舉辦的投資說明會上表示，危國和台灣之間沒有債務問題，但希望擁有更平衡的貿易關係，因為危地馬拉目前與台灣是貿易逆差。他說，危地馬拉不盼台灣送錢，也不會像洪都拉斯一樣欠債，而會尋求台灣展開長期投資與貿易。