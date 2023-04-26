台民族黨楊智淵控分裂罪 正式批捕 陳建仁促大陸放人 陸委會斥肆意逮捕

台陸委會昨以書面表示，2022年8月至今，多次通過渠道表達應盡速安全釋放楊智淵，均未獲正面回應。陸委會強調，近來一再發生類似案件，在兩岸新冠疫情趨緩、雙方人民希望兩岸恢復正常往來之際，陸方肆意逮捕台灣民眾，嚴重傷害台灣人權益，製造恐懼，勢必不利兩岸間交流互動。

台行政院：兩岸和平 人權保障是前提

行政院長陳建仁昨受訪時說，與楊智淵家屬一直保持聯繫，提供必要援助，呼籲大陸及早讓楊智淵回到台灣；同時希望大陸保障好前往當地的台灣民眾人身安全。陳建仁說，兩岸交流頻繁，台灣民眾前往大陸時應注意自身安全。

陳建仁稱，兩岸間和平、穩定、健康交流，必須建立在雙方都提供赴當地民眾保障為前提；再次呼籲只有人權得到很好保障情况下，兩岸交流才有可能更穩定、更健康。

現年33歲的楊智淵是台中人，2019年接任台灣民族黨副主席。去年8月3日，時任美國眾議長佩洛西訪台後，大陸隨即宣布，溫州市國安局依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的疑犯楊智淵實施刑事拘傳審查。次日，溫州國安以涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪，將楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。

被捕8月 受指定居所監視

當時大陸官方報道稱，楊智淵長期受台獨思想毒害，2006年就讀中學期間開始從事台獨分裂活動，2008年在「野草莓學運」中表現活躍，被民進黨選中「重點培植」，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為台獨勢力重要成員。2011年，楊智淵參與組建台灣民族黨，積極策劃實施一系列台獨分裂活動，推動「公投建國」。2019年，楊出任該黨副主席代理主席黨務後，高調推行「急獨」路線，同年應台灣前總統陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市區立委，選舉中宣揚「謀獨拒統」，煽動兩岸對立。香港反修例運動期間，楊高調串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。

陸指倡「急獨」 推「多獨合流」

根據大陸刑法規定，分裂國家罪最高可判處無期徒刑。不過楊智淵被捕後，有曾和他於2014年組成「三民主義」青年團的台灣友人稱，楊的政治立場「絕非台獨」，指其還跟統促黨總裁「白狼」張安樂面談合作，「理論上應是統派」，楊於被捕前赴大陸是為參與圍棋比賽，同時有些經商活動。

友人稱屬統派 曾偕白狼商合作

有國民黨青年表示，楊智淵2018年創立「國民陣線」，積極在網上與藍營及統派青年聯絡，不少藍營青年對其被捕感到驚訝。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676