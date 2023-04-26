匿冷凍庫變困「毒氣室」 彰化食品廠起火7焗死3危

聯華食品2011年成立鮮食事業處，現時是台灣最大的超市鮮食代工廠，飯糰、手卷、壽司和便當等鮮食供應島內各大便利店和超市。綜合中央社等台灣傳媒報道，聯華食品公司彰化廠廠房二樓昨早6時45分起火，當時有45員工在廠內趕工，一樓的人自行逃出，台籍及外籍員工合共22人受困。消防出動多個分隊、各式車輛60輛前往滅火，火勢約在7時50分受控，約10時10分受困人員全數救出。

15人入冷凍室 10救出時無心跳

消防搜救時發現，有15人集中躲在工廠四樓冷藏區內，當時他們均吸入濃煙昏迷，其中10人救出時已無呼吸心跳，送院搶救後有7人證實死亡，分別是4名本地人和3名外籍勞工。報道指，濃煙沿排氣管往上竄四樓，廠方嘗試撲滅卻告失敗。員工以為低溫有利逃生，於是逃往冷凍區，結果因為冷凍區僅有活動式門簾，而不是密閉式的門，濃煙大量湧入變「毒氣室」，造成傷亡慘重。消防最終分別在兩個冷藏庫，找到被困員工。

獲救員工：濃煙多到完全看不到

一名獲救男員工表示，當時煙來得太快，他們在四樓包裝線工作，只能躲冷凍庫，「濃煙多到完全看不到」。一名參與救援的消防隊員表示，現場發現工廠火勢雖不大，不過濃煙密佈，加上發生火災後工廠斷電，電燈全滅，對工人來說，要在工廠內找到路出來不太容易；可能就近找地方躲藏，無法往下尋找出口逃生，因而受困火場。

消防倡往下逃 籲勿躲浴室

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲提醒，在初期較沒有煙時，應該往下往外逃，而火警中期或室內有濃煙時，要選擇有門的房間避難求生，且最好有對外窗戶；但不建議躲入浴室，因一般浴室是塑膠門，遇高溫濃煙就沒有阻隔作用。

廠房指，受困22人已全數救出並送醫救治，初步研判懷疑二樓廚房的生產設備意外起火引發火警。總統蔡英文向不幸罹難員工及其家屬表示哀悼，同時要求盡快查明火災發生原因。彰化縣政府先對傷者發放新台幣兩萬元、死者3萬元急難救助金。