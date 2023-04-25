危地馬拉總統訪台 今立院演說

隆重軍禮歡迎 禮賓車駛至議場

據中央社報道，吳釗燮在機場接機，並擁抱賈馬太，但賈馬太未發表談話，隨後由台外交部人員引導離去。台外交部指出，賈馬太在台期間將接受副總統賴清德及吳釗燮款宴，拜會立法院長游錫堃並發表演說，接見危國留學生，赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「危地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台危雙邊經貿投資關係。

這次訪台，是賈馬太自2019年10月以總統當選人身分來訪後，首次以總統身分訪台。此前，蔡英文曾於本月初訪問危地馬拉，並在返程時過境美國洛杉磯會晤美眾議長麥卡錫，隨後引發解放軍一連3日展開環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

游錫堃昨晚在facebook發文表示，誠摯歡迎賈馬太及危議長李薇拉於今日訪問台立法院，此為立院睽違13年後，再度有國家元首到議場演說，更是首度有國會議長陪同蒞臨。