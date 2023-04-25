天問一號「手信」 中國首繪火星全球影像圖

新華社報道，「中國航天日」啟動儀式昨天在安徽合肥舉行，國家航天局和中科院發布中國首次火星探測火星全球影像圖，包括東西半球正射投影圖、魯賓遜投影圖、墨卡托投影加方位投影圖，空間分辨率為76米。

火星探測任務「天問一號」環繞器的中分辨率相機，於2021年11月至2022年7月期間，合共284軌次遙感成像，地面應用系統根據獲得的超過1.4萬幅影像數據繪製火星全球影像圖。

22地理實體以中國名村名鎮命名

研究團隊通過火星高分影像，識別了着陸點附近大量的地理實體，國際天文聯合會根據相關規則，將其中22個地理實體，以中國人口數目低於10萬的歷史文化名村名鎮命名，包括「天柱山」、「周莊」、「漠河」等。

「天問一號」探測器在2020年7月23日發射，2021年5月降落在目標着陸點，祝融號火星車開展巡視探測。中國是繼蘇聯和美國後，世界上第三個在火星着陸探測器的國家。

「中新網」引述中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋表示，目前「天問二號」已基本完成初樣研製階段的工作，將於2025年5月前後發射。其探測對象是國際公認的有其特殊性的天體，即近地小行星2016HO3。

此外，中國還規劃了天問三號和天問四號任務。張表示，天問三號任務將從火星取樣返回，天問四號任務將探測木星系，「任務的難度非常大，還要兩三年時間進行關鍵技術攻關」。