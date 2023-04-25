中國2030前登月 總設計師：沒問題 研建「月球版北斗導航系統」 放眼深空互聯網

2024月背採樣2026尋水2028勘查

中國在2004年正式啟動「嫦娥工程」，以循序漸進的方式完成三階段目標，包括無人月球探測、載人登月、建立月球基地。目前尚未進入第二階段，吳偉仁在央視訪問中透露最新計劃。他表示，目前正進行月球探測四期工程嫦娥六號任務，計劃2024年前後實施，主要是到月球背面採樣，攜帶樣本返回地球，「也是人類第一次從月球背面採集月壤」。

嫦娥七號計劃在2026年前後升空，會到月球南極尋找月球存在水的證據，有望成為第一個在月球南極降落的航天器。吳偉仁稱，由於人類從未在月球南極降落，不清楚地形地貌，而且溫度和環境惡劣，估計月球南極的低溫達到攝氏零下100多度，形容任務複雜，風險系數非常高。

至於嫦娥八號在2028年前後發射，將勘查月球上的資源和進行實驗，「比如說在上面能不能蓋房子、能不能打磚，還有在上面進行通訊」。嫦娥七號將會與嫦娥八號，組成國際月球科研站的基本型，期望在2030年前建成。被問到屆時是否有望實現中國人到達月球，吳偉仁說：「在2030年之前，中國人的腳印肯定會踏在月球上，這沒問題的。」

「以後月球有Wi-Fi 航天員不寂寞」

地球上有通訊衛星、導航衛星為人類提供便利，在月球上，中國亦正構建一個環月球的通訊導航衛星星座，支持月球科研站的工作。「簡單地說就是月球版的北斗導航系統」，吳表示。該系統集通訊、導航、遙感功能為一體，構成一個星座。不僅支持月球科研站的工作，還可以擴展到更遠的深空，構成一個以月球為中心的深空互聯網。

「把我們在以地球為中心的一個空間基礎設施，變成了以月球為中心的、可向太陽系延伸、更廣闊的系統。在互聯網構成的情况下，以後在月球上可以看電視、看比賽，使用Wi-Fi，航天員上月球都不寂寞了」。

在人類登月史上，美國是目前全球唯一一個成功執行任務的國家。對於中國的登月計劃，美國太空總署局長納爾遜曾批評，美中登月競爭日趨激烈，若中國捷足先登，可能會獨佔月球資源。近年美國亦啟動重返月球的「阿提米絲計劃」，並招募了歐洲、加拿大和日本航天局等為合作伙伴，希望最終建立一個長期的月球基地。

贈法俄1.5克科學用月球樣品

另外，國家航天局昨公布，法國總統馬克龍4月及俄羅斯總統普京去年2月4日訪華時，中國分別向兩國贈送1.5克科學用月球樣品，其來源是2020年嫦娥五號任務從月球獲取的樣品。在2023年3月，國家主席習近平訪俄期間，俄羅斯回贈中國1.5克科學用月球樣品。

外交部昨表示，中國始終堅持在平等互利、合作共贏基礎上，開展航天國際交流合作。「中國願與各國進一步加強合作，共同探索並和平利用外空，為服務人類文明進步作新的更大貢獻。」

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