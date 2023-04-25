民宿紛撤舊訂單 騰位加價迎五一 理由包括裝修倒閉親戚到 官媒批吃相難看

有旅客被要求按3倍價格重新訂房

浙江日報報業集團旗下「潮新聞」報道，杭州鄧女士早在3月中預訂一家成都的民宿，當時做促銷，以每晚100多元（人民幣，下同）的價格搶下五一期間的3間房。豈料3月底接到民宿電話，稱要裝修，希望她退訂。鄧女士向預訂平台核實，並自行查看房源，發現該民宿在其他平台出售同日期房價，漲到每晚逾500元，她終於明白是民宿預售的房價定價太低想反悔，但最終她選擇退訂。

「封面新聞」引述方先生表示，他在一周前通過「攜程」預訂五一當天蘇州的一間酒店，收到訂單成功消息兩小時後，「攜程」電話告知他房間要漲價，強行取消其訂單，「價格漲到3倍，讓我重新下單，或者找別的地方住」。

內地民宿酒店五一前夕「毁約」事件非孤例，理由包括「酒店倒閉，換老闆了」、「店面轉讓」、「拆遷」，「五一期間親戚朋友從外地回來，所以房子不對外出租了」等。

律師：虛構解約理由構成欺詐

浙江律師朱覺明表示，經營者和消費者有約定的，應當按照約定履行義務。如果因民宿酒店擅自解約導致消費者另行訂房產生損失，除應退還已付款外，還應支付消費者另行訂房導致的差價損失。如果民宿酒店虛構解約理由等構成欺詐，將另行賠償3倍損失。

「人民網」對此發表評論文章，指摘「變着法子讓遊客退訂，無良民宿打的一手好算盤，這吃相太難看。」建議面對消費者的合理合法舉報，相關部門應積極響應。如果不迅速止損，難免影響當地美譽度，於旅遊經濟不利。