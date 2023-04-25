3青年四川森林仰毒亡 月內第二宗「約死」

「央視網」報道，什邡市有民眾22日路經當地天鵝林場時，發現2男1女躺在三道巖冷杉叢林中的一處空地上疑似已死亡，即報警求助，當地鎣華鎮政府、派出所、林場以及村組組織100多人的隊伍上山，直至23日凌晨將3名死者遺體運送下山送往殯儀館。有村民稱警方在現場發現疑似劇毒物品。

據什邡市公安局通報，4月20日下午，3人由外地到達什邡市鎣華鎮天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡。3人身分已經查明，分別是30歲的謝姓女子，四川巴中人；26歲的周姓男子，福建泉州人；23歲的梁姓男子，河南許昌人。

天鵝林場長年繞霧 屢現迷路客求救

天鵝林場位於四川省什邡市冰川鎮與鎣華鎮交界處，覆蓋面積超過4000畝。這裏不僅擁有上千畝的原始森林景觀，還有上千畝的竹林景觀。由於林場長年被迷霧籠罩，環境幽靜。從成都出發自駕1.5小時可抵達，也被稱為成都周邊「迷霧森林」，受戶外愛好者青睞。每年都有人在迷霧中迷路請求救援。

這是內地本月第二宗青年相約赴死事件。4月4日，4名分別來自四川、河北、河南、福建農村的青年，透過網上群組相約前往湖南張家界天門山的玻璃棧道，翻越護欄跳崖，其中3名男性身亡，1名女性雖在跳崖前被攔阻，但她已服下大量毒藥，經送醫急救仍告死亡。