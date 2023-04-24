話你知：實施20年 「退耕還林」暫緩

該政策始於1998年的長江水災，當年的國務院總理朱鎔基總結災後重建方針，就包括了「封山植樹、退耕還林」。國務院在1998年8月發出通知，要求各地「切實做好退耕還林工作」。自此退耕還林工程實施近20年。直到2017年10月的中共十九大報告，都寫有「擴大退耕還林還草」，2018年、2019年、2020年聚焦農業問題的中央一號文件都有沿用這一說法。

2020年中共十九屆五中全會，國家林草局原退耕辦表示，新階段的退耕還林還草，以高質量發展為主題，「從大規模擴張向高質量發展轉變」。自此，中央一號文件涉及退耕還林的說法，發生明顯轉變。2021年中央一號文件提出，「鞏固退耕還林還草成果，完善政策、有序推進」。在2022年中央一號文件中，已沒有「退耕還林」。

自然資源部等5部門去年發出通知，稱退耕還林還草工程「取得顯著成效」，同時也面臨可退耕空間不足等問題。為統籌耕地保護和生態安全，暫緩安排新增退耕還林還草任務，將工作重心轉到鞏固已有成果上。今年的中央一號文件，則提及「鞏固退耕還林還草成果」。

（時事解構）