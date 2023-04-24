嘉興：金庸圖書館「原則上保留」

稱不「一拆了之」 續保護利用

知名自媒體人士「六神磊磊」22日在其公眾號發文，懇請嘉興市相關方面不要拆除金庸圖書館。「澎湃新聞」引述嘉興文學院院長、嘉興市作協副主席兼秘書長薛榮表示，「六神磊磊的文章發了後，正好踩上世界讀書日，然後形成輿情效應」。

李書磊倡興讀書之風

第二屆全民閱讀大會昨天在杭州舉行，中宣部部長李書磊出席全民閱讀大會並發表講話，他指出，要把閱讀作為最基本的文化建設，大力倡導讀書之風。

根據「讀嘉新聞」消息，嘉興昨日召開新聞發布會，嘉興市文化廣電旅遊局副局長王春燕表示，感謝各界對金庸圖書館的高度關注，強調嘉興市委市政府高度重視文化建設，大力推進名人文化研究。

王春燕還稱，嘉興文旅局在2021年的相關政協提案答覆中，提出了切實做好金庸圖書館保護、精準把握圖書館功能定位、進一步挖掘金庸武俠文化等3條意見。

王春燕在發布會上明確表示，絕對不會簡單地將金庸圖書館「一拆了之」，而是繼續用心用情做好保護利用工作。前期經市政府研究，原則上予以保留，具體保護利用方案目前正在研究論證，如有更好的方案能弘揚金庸的武俠文化，將在充分徵求社會各方面意見建議的基礎上予以採納。