五一將至 旅遊城市酒店價飈逾10倍 疫下酒店少逾兩成 旅業：漲價必然

綜合「澎湃新聞」、「每日經濟新聞」等內地媒體報道，蘇州觀前街附近的一家連鎖酒店，4月29日最低入住價格為每晚1204元（人民幣，下同），是平日價格的3.44倍；4月30日為1381元，是平日價格約3.9倍。三亞的亞特蘭蒂斯酒店，平日最低房價2488元，4月29日的最低房價為6188元，4月30日和5月1日的最低入住價格達到8388元。

3000人幣一晚 仍售罄

位於江西景德鎮的四鑽酒店，假期和平日的價差更大。該酒店平日最低能訂到300元的房間，而4月29日至5月1日最低則要2198元，4月30日的價格顯示為3140元，是平日價格的11倍。雖然漲價，但該酒店當日已有8個房型售罄。

「人員未動 房價先漲」

熱門旅遊目的地如麗江、大理、西雙版納、西安、杭州等城市的酒店價格，也是「人員未動，房價先漲」，普遍上調2倍到5倍。如西雙版納晟朗酒店，4月25日入住陽光雙牀房，價格為每晚289元，5月1日入住就變為了1268元，上漲了近千元。

報道引述業內人士分析稱，經歷3年疫情，國內酒店供給大幅減少。按中國飯店協會統計，截至2022年初，國內酒店數量減少約8.6萬家，客房總數減少約47萬間，降幅約24.7%。

該業內人士還稱，今年初以來內地商務旅行以及旅遊度假需求出現超預期復蘇，多個旅遊城市一季度遊客接待量超過2019年同期水平，酒店價格上漲是必然的。